Футболист киевского «Динамо» помечтал об РПЛ

Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар прокомментировал срыв перехода в санкт-петербургский «Зенит». Его слова приводит Tribuna.com.

«Правда ли, что тренер не отпустил меня в "Зенит"? Не знаю. Лучше у него спросить. Я был близок к переходу, но этого не случилось. Причин не знаю», — заявил Кадар.

Футболист признался, что хотел бы выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Переезд в эту лигу был бы хорошим шагом. Там больше сильных клубов. Я бы хотел туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" смогло бы неплохо заработать», — подчеркнул игрок.

29-летний защитник выступает за «Динамо» с февраля 2017-го. В составе киевлян он дважды становился серебряным призером национального чемпионата.

Кадар — защитник сборной Венгрии. На его счету 41 матч за национальную команду.

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