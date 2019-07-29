Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

На YouTube-канале RAIDGEAR опубликовано видео испытаний тактического снаряжения, в частности, бронежилетов. В начале ролика говорится, что вся стрельба в нем ведется только боевыми патронами.

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Обнявшись, участники испытаний принялись стрелять друг в друга из пистолетов, целясь в центр бронежилета. Также там показан момент импровизированной борьбы, в ходе которой один выстрел производится в упор. Затем демонстрируется бой с применением бронетехники, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Условный противник при этом кричал «Аллах акбар!».

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.

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