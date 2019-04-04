Статья о суперспособностях российского спецназа вызвала скандал

Министерство обороны России хочет выяснить источники информации, которые использовал автор официального журнала ведомства Николай Поросков при подготовке статьи о боевых методиках парапсихологии. Об этом сам Поросков рассказал «Фонтанке».

«Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. (...) Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую "странную информацию", чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство», — сказал полковник.

Публикация о «парапсихологическом спецназе» появилась в февральском номере журнала Минобороны «Армейский вестник». В статье Поросков рассказал, что российских военных обучают невербальному допросу при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. Автор утверждает, что российский спецназ использовал этот метод во время чеченских кампаний.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы по боевой парапсихологии были признаны лженаучными. Он назвал обсуждение реализации подобных техник «способом выжимать средства из государственного бюджета».

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!