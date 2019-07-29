Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет эстонский портал ERR со ссылкой на Facebook политика.

Отмечается, что поводом для отзыва приглашения должны стать задержания участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля. Он возмутился силовым разгоном протестного митинга и написал, что «лидера оппозиции отравили», не приведя никаких подробностей.

«Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию», — подытожил он. Как уточняет издание, этот пост Лукаса был удален спустя 20 минут после его публикации.

Материалы по теме Прошла в дамки Как Эстония внезапно через пять недель выбрала себе президента

Встреча Кальюлайд с Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Время для нее, по словам президента Эстонии, сейчас «самое что ни на есть подходящее». Тогда же она пригласила российского лидера посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском Тарту в июне 2020 года.

Однако визит главы Эстонии в российскую столицу вызвал негативную реакцию у соседей. МИД Литвы призвал Эстонию осторожнее подходить к диалогу с Россией. В ведомстве отметили, что в преддверии визита Эстония не предоставляла Литве сведения о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. В Вильнюсе ожидают, что Таллин все же предоставит больше сведений позднее.

27 июля в центре Москвы прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 3,5 до 10 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», задержано 1388 человек, МВД сообщало о 1074.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!