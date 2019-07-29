Праздничный концерт в честь дня ВМФ прервался из-за драки моряков

На Дворцовой площади в Петербурге концерт в честь дня Военно-морского флота пришлось остановить из-за драки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, во время праздничного концерта вечером 28 июля началась потасовка между выпившими молодыми людьми в форме моряков с одним из зрителей. Обороняясь, мужчина вынул из кармана газовый баллончик и распылил его в оппонентов.

Газ в плотной толпе подействовал на многих зрителей, несколько человек пришлось выводить и оказывать им медицинскую помощь.

Владелец баллончика попытался сбежать, но его задержали зрители.

В момент инцидента на сцене выступала группа «Чайф», которой пришлось прерваться. Через некоторое время концерт продолжился.

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