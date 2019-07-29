Производители электромобилей подставили металлургов

Мировые цены на литий — металл, используемый при изготовлении аккумуляторов, — по всему миру стремительно падают на фоне снижения экономического роста в разных странах, пишет Bloomberg. Производители стремительно развивали индустрию в надежде на развитие электромобилей.

По данным издания, мировые цены на литий выросли почти в три раза с 2015 по 2018 годы. Производители по всему миру начали открывать новые шахты — в одной только Австралии за последние два года было открыто шесть. Все они рассчитывали на то, что в скором будущем электромобили вытеснят традиционный бензиновый транспорт.

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Однако их расчеты не оправдались: из-за глобальной торговой войны и замедления экономики в разных странах, прежде всего в Китае, рынок электромобилей растет не столь быстрыми темпами, как ожидалось прежде. Продажи в Китае выросли на 90 процентов — в два раза меньше, чем в 2017-18 годах.

В результате цены на литий тоже начали снижаться — за несколько месяцев падение составило 30 процентов. На этом фоне котировки акций крупнейших производителей металла также пошли вниз. Дневное падение бумаг австралийской Pilbara Minerals превысило два процента.

Тем не менее, большинство металлургов не собираются снижать темпы производства. В Австралии в следующие два года они, как ожидается, вырастут на 23 процента, в Чили власти говорят о двукратном росте за четыре года.

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