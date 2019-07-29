Почтальон купил на украденные пенсии автомобиль и сдался полиции

Почтальон в Пензенской области похитил пенсии жителей Наровчатовского района, однако позже сам пришел в полицию и сознался в преступлении. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

20 июля подозреваемый получил в отделении пять опечатанных сумок, в которых находились более 2,1 миллиона рублей пенсионных выплат. Позже мужчина скрылся вместе с деньгами.

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Через некоторое время сотрудник почты сам пришел в полицию и признал вину. Он передал правоохранительным органам купленный на похищенные деньги автомобиль, а также около 1,6 миллиона рублей. По словам виновного, на преступление его подтолкнуло желание улучшить свое материальное положение.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

В конце мая в Башкирии кассирша Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы. Позднее следствие установило, что женщина крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, который потратил их на спортивных ставках.

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