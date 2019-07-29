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Раскрыта причина загадочного явления на Солнце

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Астрономы Национального центра атмосферных исследований и других научных организаций США определили вероятную причину появления и исчезновения солнечных пятен, проанализировав данные, полученные в течение 140 лет наблюдений. До этого механизм, участвующий в формировании 11-летней солнечной активности, оставался до конца не изученным. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проследили за появлением ярких ультрафиолетовых вспышек в солнечной короне, которые возникают в периоды относительного спокойствия. Солнечные пятна образуются во время повышения солнечной активности в течение цикла продолжительностью 11 лет. Изначально они появляются на широте 35 градусов в обоих полушариях светила, затем начинают перемещаться к экватору и исчезают.

Корональные вспышки также перемещаются от более высоких широт к экватору, но медленнее, чем пятна. В определенных районах местоположение вспышек перекрывается с пятнами. Исследователи считают, что эти ультрафиолетовые точки отмечают собой движение тороидального магнитного поля, которое тоже постепенно мигрирует к экватору. Когда магнитные токи поднимаются к поверхности Солнца, появляются пятна, которые при перемещении оставляют позади себя плазму.

Когда одна волна магнитного поля на экваторе натыкается на другую, следовавшую в противоположном направлении, плазма высвобождается, удаляясь от экватора в сторону полюсов со скоростью 300 метров в секунду. Волна плазмы вскоре встречает новую волну тороидального магнитного поля, и цикл повторяется.

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