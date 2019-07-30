Россиян массово обучат безопасному вождению

Эксперты-тренеры проведут уроки безопасности дорожного движения в 100 социальных учреждениях Дальнего Востока. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора всероссийского экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова.

По его словам, уроки пройдут в лагерях, детских садах, перинатальных центрах, роддомах и других учреждениях. На занятиях эксперты расскажут молодым родителям, детям и пенсионерам о способах снижения дорожно-транспортного травматизма. Также специалисты проведут специальные интерактивные семинары для педагогов и воспитателей образовательных учреждений.

Как отметил Мельников, уроки пройдут в ходе всероссийской информационной кампании «Навстречу безопасности», которая проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД России и экспертного центра «Движение без опасности» и реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Снижение смертности в результате ДТП — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он, в частности, предполагает сокращение числа погибших в результате аварий в 3,5 раза к концу 2024 года, а в будущем — до нулевого уровня. Этого планируется достичь за счет улучшения работы аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий и обучения водителей.

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