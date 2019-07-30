Названа истинная причина выхода США из ракетного договора с Россией

Реальная причина выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это желание снять с себя какие-либо ограничения. Об этом заявила представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

По ее словам, называть в качестве причины разрыва соглашения Китай «совершенно безосновательно». Пекин также считает, что предложение США о присоединении китайской стороны к переговорам и договору — «это тоже замаскированное перекладывание вины».

Представитель МИД указала, что КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, однако в то же время разоружение не должно причинять ущерба безопасности какой-либо из сторон. Хуа Чуньин добавила, что США как страна с самыми большими запасами подобного вооружения должны сначала сами сократить его объемы и создать условия для обсуждений, а не перекладывать ответственность за это на других.

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29 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой и помощь в вопросе нераспространения оружия. Тогда же он отметил, что США также хотят присоединения Пекина к подобным обсуждениям. До этого он заявлял, что американская сторона по-прежнему планирует выйти из ДРСМД 2 августа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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