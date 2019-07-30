Российские школьники получили золотые медали на олимпиаде по химии в Париже

Одиннадцатиклассники из России получили четыре золотых медали на 51-й Международной олимпиаде по химии в Париже. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Золотые медали получили Михаил Матвеев из Вологды и три москвича — Никита Чернов (школа № 1568), Алексей Шишкин (школа № 1568), Даниил Бардонов (школа №179).

Всего в олимпиаде участвовали школьники из 80 стран. Российских участников готовили преподаватели химического факультета МГУ.

В июне российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике. Тренерами российской сборной выступили доценты кафедры общей физики Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Слободянин и Михаил Осин.

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