Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве

Прокуратура Венгрии обвинила бывшего вице-президента Международной федерации плавания (FINA) Тамаша Дьярфаша в организации заказного убийства. Об этом сообщает Hungary Today.

Прокуроры считают, что Дьярфаш стал заказчиком убийства венгерского медиамагната Яноша Феньо в 1998 году. Он считал бизнесмена своим конкурентом. В 2017 году пожизненный срок получил словак Йозеф Рохач, который застрелил Феньо, однако тогда правоохранительным органам не удалось установить, кто являлся заказчиком.

В апреле 2018-го Дьярфаш уже был задержан, однако позднее его отпустили под залог. Его адвокаты предсказывали, что дело против функционера завершится поражением обвинения в суде.

Дьярфаш был вице-президентом FINA с 2013 по 2017 год. Также он возглавлял Венгерскую ассоциацию плавания с 1993 по 2016 год.

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