Описано состояние пострадавших при обвале навесного этажа участников ЧМ

Одна ватерполистка остается в больнице после обвала навесного этажа в ночном клубе южнокорейского Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Международной федерации плавания (FINA).

При обрушении пострадали восемь спортсменов, семеро из них получили незначительные травмы и вернулись в деревню после осмотра в больнице. Одной спортсменке была сделана «незначительная операция по поводу травмы ноги», она остается под присмотром врачей.

О происшествии стало известно ранее 27 июля. Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней было более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находившихся на ней гостей. Агентство «Ренхап» со ссылкой на городские власти сообщило о двух погибших и более десяти пострадавших. Российских спортсменов среди них не оказалось.

Мэтт Смолл, капитан сборной Новой Зеландии по водному поло, описал произошедшее так: «Мы танцевали, а в следующую минуту упали с высоты пяти-шести метров. Все стали выбегать из клуба. Мы упали на головы людям, которые были под нами».

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