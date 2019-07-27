Участник чемпионата мира описал падение навесного этажа в клубе

Капитан новозеландской мужской команды по водному полу Мэтт Смолл рассказал, как пережил падение навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу. Слова спортсмена приводит ABC со ссылкой на Radio Sport.

«Мы танцевали, а в следующую минуту упали с высоты пяти-шести метров. Все стали выбегать из клуба. Мы упали на головы людям, которые были под нами», — поделился Смолл. Он рассказал, что оставшиеся в заведении спортсмены попытались помочь пострадавшим, однако «толком мало что могли сделать».

О происшествии стало известно ранее 27 июля. Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней было более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находившихся на ней гостей. Агентство «Енхап» со ссылкой на городские власти сообщило о двух погибших и более десяти пострадавших. Российских спортсменов среди них не оказалось.

В клубе находились спортсмены, принимавшие участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир завершится 28 апреля.

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