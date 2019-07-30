Запирающая ребенка в ячейке россиянка не попала на камеры видеонаблюдения

Следственный комитет не подтвердил сообщения СМИ о том, что жительница Подмосковья заперла своего ребенка в камере хранения в супермаркете. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

В СК изучили записи с камеры видеонаблюдения в супермаркете и выяснили, что женщина не помещала ребенка в камеру хранения и не оставляла его внутри закрытым.

29 июля издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидца сообщило, что посетители супермаркета услышали громкий плач в одной из ячеек камеры хранения, закрытой на ключ. Сотрудники магазина вскрыли шкафчик и обнаружили там двухлетнего ребенка. Как рассказал очевидец Илья Теренжев, мать мальчика заявила, что он сам туда залез. Когда мужчина попытался заснять происходящее, женщина якобы резко «схватила ребенка и убежала». Следственный комитет начал проверку этой информации.

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