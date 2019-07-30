Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети

Пользователей Twitter удивило продающееся на сайте Asos полупрозрачное платье с корсетом из латекса стоимостью 350 фунтов (около 27 тысяч рублей). Об этом сообщает Metro.

Изделие именной марки дизайнерки Элиссы Поппи (Elissa Poppy) напомнило интернет-пользователям красную сумку-сетку для хранения репчатого лука. «350 фунтов за платье, которое выглядит как луковая сетка!» — написал пользователь Jay Sharif и сопроводил текст фотоколлажем, на котором рядом с моделью в платье изображен мешок лука.

Бренд Elissa Poppy специализируется на производстве белья и одежды из латекса. В 2016 году коллекция Элиссы была удостоена премии Asos Fashion Discovery.

Ранее сообщалось, что пользователи сети раскритиковали женщину за платье, похожее на нижнее белье. Пользовательница под ником vvbee43 выложила на свадебном форуме Wedding Bee фотографию атласного платья-комбинации с леопардовым принтом австралийского бренда Carol Skoufis и осведомилась, подходит ли оно для визита на свадьбу. Пользователи форума не одобрили выбор наряда. «Оно похоже не на коктейльное платье, а на ночную рубашку. Я бы продолжила поиски», — прокомментировала одна из них.

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