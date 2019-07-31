Казахстанских чиновников оставили без иностранных машин

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, запрещающее госорганам закупку импортных автомобилей для служебного пользования. Официальный пресс-релиз об этом опубликован на сайте союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

«Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В список таких товаров вошли и легковые автомобили. Постановление вступило в силу и и будет действовать в течение двух лет. Документ предписывает осуществлять государственные закупки и аренду только у отечественных производителей.

Ранее власти Казахстана отправили в отставку мэра Шымкента Габидуллу Абдрахимова после опубликованной им видеозаписи из туристической поездки в Лондон. На прошлой неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram видео из Лондона, откуда передал привет своим подписчикам и назвал город «столицей мира». Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

Абдрахимов был уволен с формулировкой «за утрату доверия».

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