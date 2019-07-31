Трампа защитят с помощью пик

В столице США Вашингтоне начали строительство новой ограды вокруг Белого дома — резиденции американского президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корресподнента.

Старую ограду обтянули белой тканью с информацией о проекте и архивными фотографиями резиденции первого лица государства в прошлые годы.

О том, что заграждение планируется заменить на более надежное, известно уже несколько месяцев: по данным сайта Национальной парковой службы, забор высотой в 13 футов (почти 4 метра) будет построен так, чтобы на него было почти невозможно взобраться, а на его вершине будут острия, что создаст для возможных нарушителей дополнительные трудности. Строительство стального ограждения планируют закончить в 2021 году.

3 июня 2019 года сообщалось, что агенты Секретной службы США, ответственные за охрану Белого дома в Вашингтоне, подстрелили мужчину, который пытался проникнуть на его территорию.

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