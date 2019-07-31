Мир
 
Последние новости
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
Останки легендарного грабителя банков решили эксгумировать
Huawei отказался сдаваться в войне с США
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
Макаревич посвятил песню ОМОНу
Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Путин упростил жизнь автомобилистам
Новости партнеров

В США закрыли дело о взломе серверов Демократической партии

Перейти в «Мою Ленту»

Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных документов.

В решении суда отмечается, что «представленные доказательства или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности».

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

26 июля комитет сената США по разведке пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы по меньшей мере с 2014-го по 2017 год, однако не смогла повлиять на их итоги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп порассуждал о вражде с Россией
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
Россию уличили в помощи обоим кандидатам на выборах в США
Другие материалы рубрики
Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
19:2830 июля

Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

23:4330 июля

Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального

14:3430 июля

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
00:31Сегодня

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

21:0130 июля

Россия уличила ООН в фейках

20:0330 июля

Брат Си Цзиньпина оказался в шаге от тюрьмы

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
19:3430 июля

Джихадистки начали мстить за развал халифата

03:5030 июля

Число убитых и изувеченных из-за войны детей достигло исторического рекорда

18:2130 июля

В Испании детей заставили издеваться над быками

Россия
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
Баловавшиеся с огнем российские дети сожгли восемь домов
ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз
В Совфеде задумались об уголовном наказании за домашнее насилие
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
В США закрыли дело о взломе серверов Демократической партии
Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Россия уличила ООН в фейках
Брат Си Цзиньпина оказался в шаге от тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украину уличили во лжи о выдаче паспортов жителям Донбасса
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Huawei отказался сдаваться в войне с США
Производитель роботов получил при поддержке Корпорации МСП 200 миллионов рублей
США захотели сильнее ударить по экономике России
Tesla заплатит Китаю мзду
Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Россию защитят 50-летними летающими лодками
Российские спутники начали «работать с ограничениями»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру
Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве
Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА
Все материалы
Культура
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Макаревич посвятил песню ОМОНу
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Умерла художница Варвара Родченко
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Блогерша анонсировала «Шлюхострим» во имя борьбы с оскорблением женщин
Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала
Чеченский подросток почти час слезно извинялся в телеэфире за критику Кадырова
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Ирина Шейк снялась обнаженной в окружении сумок
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Ким Кардашьян показала обгоревшую грудь и возмутила фанатов
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Шереметьево исправилось
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Медведь напал на вышедшую на пробежку девушку
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Сообразительный кот помешал хозяйке попасть на работу
Все материалы
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
ГАЗель превратится в беспилотник
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Прописавший у себя тысячи мигрантов россиянин открыл «резиновый» офис
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
В России подешевела земля
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы