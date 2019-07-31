Лужков назвал способ спасения пчел от массовой гибели

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, у которого есть свое фермерское хозяйство и пасека, рассказал, как можно уберечь насекомых от массовой гибели. Его слова приводит РИА Новости.

По словам фермера, насекомые не переносят контакта с химией, но это может случиться, если рядом с пасекой выращивают рапс. Культура подвергается воздействию рапсовой блохи, для борьбы с вредителями используют инсектициды, которые пагубно влияют не только на блох, но и на пчел.

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Бывший столичный градоначальник подчеркнул, что хозяева полей не предупреждают пчеловодов о грядущей обработке, хотя обязаны это делать. Предотвратить гибель насекомых можно, если не допускать их на обработанное поле в течение нескольких дней. «Итак, или пять дней взаперти, или увозить на пять километров. А на пять дней можно запереть пчелу? Нет, невозможно, это почти гибель пчел. Увезти? Но у нас пчеловоды — это, в основном, пенсионеры; особенно если у него 15-20 ульев, он практически не может без помощи их увезти», — пояснил Лужков.

Также фермер сообщил, что рискует лишиться пчел из-за обработки соседнего поля химикатами. «Случайно приехал на пасеку, вижу — стоят два трактора, готовые к тому, чтобы начинать распылять это. Я был просто в шоке», — поделился он.

Массовая гибель насекомых зафиксирована в ряде российских регионов летом текущего года. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Россельхознадзоре говорили, что ситуация ухудшается. По мнению экспертов, это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов при обработке полей. Предполагаемый ущерб от этого оценивается в триллион рублей.

В конце июля глава Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев объявил, что главная причина массовой гибели пчел — применение пестицидов китайского производства.

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