Раскрыт секрет успешной регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму

Представитель Пиратской партии Павел Рассудов, успешно зарегистрированный кандидатом в депутаты на выборах в Московскую городскую думу по избирательному округу №2, рассказал «Ленте.ру» о деталях своего выдвижения.

«Я привлек друзей-юристов. Потому что я один с этим бы не справился. Есть очень много норм — я просто в свое время регистрировал партию и знаю, что такое подавать эти коробки документов. Это адский ад, и это нужно делать только командой», — сказал политик.

Он добавил, что самое сложное в процессе регистрации — юридически грамотно оформить собранные за выдвижение кандидата подписи избирателей. «Вплоть до того, что приходилось повторно приходить к избирателям, чтобы перезаписать подпись, потому что даже поставленная рукой избирателя подпись может быть не засчитана из-за помарок в оформлении», — рассказал Рассудов, напомнив, что подписи также необходимо заверять у нотариуса.

Политик добавил, что помимо необходимости юридически грамотно заполнить подписные листы представители его команды сталкивались и с другими сложностями. В частности, сторонникам кандидата долго не согласовывали пикеты, а также кто-то обрывал расклеенные объявления. «Даже бабушки нас отгоняли от подъездов. Представьте себе, что такое уличная агитация: проблемы и с хулиганами, и с выпивающими», — посетовал он.

По словам Рассудова, сбор подписей не означает, что избиратели обязательно проголосуют за кандидата, «а только то, что они не спустили меня и моих сборщиков подписей с лестницы, когда мы к ним пришли».

24 июля глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала требование независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму зарегистрировать их без проверки подписей избирателей. По ее словам, регистрация без проверки подписей невозможна в силу законодательства.

16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам, которые подали документы с нарушениями. В частности, речь идет о включении в подписные листы умерших людей, несоответствии паспортных данных.

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