Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя запросила у Высокого суда Лондона защиты для себя и своих детей, передает Reuters.

Отмечается, что она попросила суд защитить свою дочь от принудительного брака. Кроме того, принцесса Хайя добивается права судебной опеки для своих детей. Также она попросила выдать ей специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью.

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Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиардов рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище.

Предполагалось, что она опасалась за свою безопасность после того, как узнала от телохранителя о судьбе шейхи Латифы, дочери Мохаммеда бин Рашида. Девушка пыталась сбежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали. В СМИ появлялись сообщения, что ее могли пытать и держать взаперти, однако эта информация не была подтверждена.

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