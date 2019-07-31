США срочно анонсировали аналог «Авангарда»

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Американская военно-промышленная компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового глайдера, создаваемого в рамках программы TBG (Tactical Boost Glide).

Как сообщается на сайте разработчика, речь идет о летательном аппарате, разгоняемом до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем. «Мы понимаем срочную необходимость [в разработке оружия] и работаем быстро, чтобы предоставить эту передовую технологию нашим вооруженным силам», — сказал вице президент подразделения Raytheon Advanced Missile Systems.

В феврале сообщалось, что гиперзвуковой маневрирующий блок ракетного комплекса «Авангард» является «реализацией на новом технологическом уровне» советского проекта космического истребителя «Спираль».

Об «Авангарде» президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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