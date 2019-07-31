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В России сохранятся низкие цены на овощи

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В России ожидается резкий рост урожая, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

По сравнению с прошлым годом урожай в российских теплицах увеличится на 40 процентов. Это позволит сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря, считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий. Однако, по словам эксперта, полностью покрыть потребности россиян не удастся. Она отметила, что около 50 процентов томатов в нашей стране импортные. Их ввезли в Россию из Китая, Марокко, Белоруссии.

Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. «Тепличные площади, которые были введены в 2017–2018-м, уже вышли на проектную мощность и плановую урожайность, которая по новым проектам достигает 100–120 килограммов с одного квадратного метра», — пояснил эксперт. Он добавил, что в 2015 году средняя урожайность с одного квадратного метра была не выше 50 килограммов.

В мае сообщалось, что, по оценке Росстата, с начала года картофель стал дороже на 22 процента, морковь — на 43,5 процента, лук — на 71,5 процента, а капуста — более чем в два раза. Рост цен исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников объяснил сокращением импорта. Это связано с тем, что часть поставок из Египта ушла в Европу, которая в прошлом году столкнулась с засухой. Помимо этого, цены подстегнуло то, что сейчас перекрыли контрабандный канал, по которому в страну нелегально поступали овощи из Прибалтики и Польши.

В первом квартале 2019 года еда в России подорожала, по данным Росстата, на 3,1 процента. В Европе за этот же период цены увеличились на один процент.

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