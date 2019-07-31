КПРФ уличили в желании превратить солдат в людей второго сорта

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому солдаты-срочники лишаются права голосования на региональных выборах, и объяснила свою инициативу «фундаментальными демократическими началами». Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС).

Там отметили, что традиционно голоса военнослужащих уходят к партии власти или либерал-демократам. «Но вместо того, чтобы бороться за избирателей в шинелях, псевдокоммунисты из КПРФ решили вычеркнуть солдат и матросов из списков избирателей — отказаться от завоеваний Октябрьской Революции, давших военнослужащим право избирать и быть избранными», — указали в КПСС.

По мнению политсилы, своим законопроектом КПРФ пытается расколоть общество: армию и народ, офицеров с контрактниками и срочников, местных и прикомандированных. «Солдат-срочников, служащих вне дома, предложено вернуть в первобытное состояние нижних чинов, "серой скотинки" времен царской армии. Предложенная КПРФ электоральная сегрегация делит военнослужащих срочников на своих, местных и чужих. Для первых выборы праздник, для вторых — напоминание, что они здесь находятся временно, на положении людей второго сорта», — подчеркнули члены КПСС.

По их словам, коммунисты снабдили свой законопроект ссылками на некие фундаментальные демократические начала, забыв, что буржуазный фундамент — гнилой. Кроме того, КПРФ подтвердила, что она страшно далека от народа, заключили в Партии социальной справедливости.

Законопроект, исключающий солдат-срочников из списков избирателей, был внесен в Госдуму депутатами-коммунистами Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой еще в конце мая. 15 июля документ поступил на рассмотрение в Совет Госдумы.

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