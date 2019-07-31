Звезда «Игры престолов» и ее муж сделали тату в память о погибшем питомце

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас сделали одинаковые татуировки в память об их погибшей собаке Уолдо. Музыкант опубликовал снимок с татуировкой в своем Instagram-аккаунте.
«Покойся с миром, мой маленький ангел», — говорится в посте, на которой изображен питомец.
Кадр с аналогичной татуировкой появился в Instagram-stories Тернер. «Я скучаю по тебе, Уолдо. Покойся с миром, мой малыш», — написала знаменитость.
Как передает TMZ, собака погибла 24 июля в Нью-Йорке. Во время прогулки она испугалась пешехода, побежала и попала под колеса автомобиля. У пары осталась еще одна собака породы аляскинский кли-кай по кличке Порки.
В мае стало известно, что другая татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов». На руке артистки изображен лютоволк, который является символом дома Старков. Надпись под ним гласит: «Стая выживет».