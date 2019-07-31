Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, во время заседания Зеленский заметил мужчину, который стоял в зале. На вопрос, почему он стоит, мужчина ответил, что ему не досталось свободного места. Также он пожаловался президенту, что людей в зал пускают по заранее составленным спискам.

Выяснилось, что списки приглашенных составил местный прокурор. Из-за этого на встречу с президентом не смогли попасть даже некоторые депутаты горсовета. Кто-то из зала сказал Зеленскому, что прокурор берет взятки. «Прокурор взяточник — это не новость. Для каждой области», — заявил президент.

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Сидевший на первом ряду депутат горсовета заявил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его уволить. В ответ президент заявил, что увольнение прокуроров не входит в его обязанности. «Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров. Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток, обращайтесь», — сказал Зеленский.

Ранее 31 июля в Черкассах Зеленскому попытались подарить его гипсовый бюст, но президент отказался его принять. «Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал он и попросил больше не дарить ему таких подарков.

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