Зеленского ужаснул собственный бюст

Президента Украины Владимира Зеленского ужаснул его бюст, который ему попытались передать в подарок. Об этом сообщают «Украинские новости».

Инцидент произошел во время визита главы государства в Черкассы. Журналисты телеканала «1+1» вручили Зеленскому гипсовый бюст с отпечатком помады. Украинский лидер отказался его принять. «Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал он и попросил больше не дарить ему таких подарков.

Официальные продажи бюста Зеленского на Украине начались 25 июля. Высота скульптуры ручной работы составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. Он изготовлен из скульптурного гипса и покрыт сусальным золотом. На торговых площадках в интернете его предлагали купить со скидкой за 2400 гривен (около 6 000 рублей).

Зеленский негативно относится к своим портретам. Во время инаугурационной речи он попросил чиновников повесить вместо них в кабинетах фотографии своих детей и подчеркнул, что «президент — это не икона, не идол».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!