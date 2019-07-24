На Украине начали продавать скульптуры Зеленского

На Украине начали продавать гипсовые бюсты нового президента Украины Владимира Зеленского. Предложения по продаже можно обнаружить на сайтах украинских торговых площадок с частными объявлениями.

Высота бюста ручной работы составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. Он изготовлен из скульптурного гипса и покрыт сусальным золотом. Пользователям предлагают три варианта расцветки: мрамор и слоновая кость в глянцевом и матовом исполнении. В описании товара отмечается, что этот «отличный и уникальный подарок» «прекрасно украсит рабочий стол и интерьер».

Официальные продажи продукта, как утверждают продавцы, начнутся 25 июля. Сейчас же товар можно приобрести по скидке, отдав за него 2400 гривен (примерно 6 тысяч рублей).

Во время своей инаугурационной речи шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его портрет не должен висеть в кабинетах. Свою просьбу он объяснил тем, что «президент — это не икона, не идол».

На том месте, где обычно вешают изображение главы государства, Зеленский предложил чиновникам и депутатам «разместить фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза».

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