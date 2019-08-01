Арестованный за убийство ЛГБТ-активистки оказался непричастен к ее смерти

В Петербурге арестованный по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой оказался непричастен к преступлению, он указал на настоящего убийцу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе следствия 38-летний уроженец Киргизии «дал показания, изобличающие лицо, реально совершившее убийство женщины». Его зовут Даврон Мухамедов, отмечает «Фонтанка».

31 июля в Петербурге был задержан местный житель 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. Он полностью признал свою вину в преступлении.

По данным следствия, с 20 по 21 июля 2019 года потерпевшая распивала спиртные напитки с Мухамедовым. Потом она сменила собутыльника, который в ходе ссоры избил ее, нанес не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. От полученных ранений Григорьева скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи своего дома.

Тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах около ее дома на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.

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