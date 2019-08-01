Самолет США молча вторгся в Венесуэлу

Американский самолет-разведчик вновь вторгся в венесуэльское воздушное пространство. Об этом сообщил на своей странице в Twitter командующий войсками противовоздушной обороны ВВС Венесуэлы Хуан Тейшейра Диас.

По его информации, в зону ответственности авиадиспетчеров без соблюдения установленных международных протоколов залетел самолет EP-3 Aries. «США продолжают создавать операционные риски (...) Это безответственная агрессия направлена на провоцирование инцидента», — отметил Диас.

На приложенной командующим схеме отмечено, что американский самолет залетел в зону ответственности международного аэропорта Майкетия рядом с венесуэльской столицей Каракасом. Отмечается, что борт сделал это без предупреждения и не выходил на связь, несмотря на попытки установить контакт. В венесуэльском пространстве он пробыл один час и 20 минут, после чего покинул его.

28 июля также сообщалось, что самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. До этого аналогичный случай произошел 19 июля.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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