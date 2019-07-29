Россия начала переговоры с оппозицией Венесуэлы

Москва контактирует с представителями оппозиции Венесуэлы и Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой страны, но контакты носят эпизодический характер. Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова сообщает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что российские власти не укрываются ни от каких контактов.« Наоборот, считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление», — приводит агентство его слова.

Дипломат отметил, что линия контакта с оппозицией — не постоянная и параллельна контактам с официальной властью, а эпизодическая.

Российская сторона использовала несколько возможностей для обмена информацией, чтобы объяснить противникам Мадуро контрпродуктивность внешнего силового вмешательства, — об этом ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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