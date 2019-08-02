Россиянкам рассказали об успешном начале грудного вскармливания

В Белгороде врачи, консультанты и волонтеры Центра профессиональной поддержки материнства и детства «Семья Плюс» рассказали молодым родителям о пользе грудного вскармливания. Об этом сообщает региональное агентство «Бел.Ру».

По информации издания, мероприятие проводилось в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания, которая продлится до 7 августа. На сайте регионального департамента здравоохранения отмечается, что кормление грудью положительно сказывается на здоровье как матери, так и ребенка.

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«Расширение масштабов грудного вскармливания до практически всеобщего уровня может позволить ежегодно спасать более 800 000 детских жизней — главным образом младенцев в возрасте до шести месяцев», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следующая встреча в рамках акции «Основа жизни» состоится 6 августа на базе детской областной клинической больницы. На ней специалисты проведут лекции о пользе грудного молока и предложат кормящим мамам поучаствовать в индивидуальных мастер-классах. Кроме того, в программу мероприятия включены развлекательные и анимационные представления для детей.

Акция проводится в рамках реализации национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы, общий его бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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