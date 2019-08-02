Самый титулованный футболист мира покинул ПСЖ

Бразильский «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с защитником «Пари Сен-Жермен» Дани Алвесом. Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Соглашение с 36-летним защитником рассчитано до 2022 года. У Алвеса истек контракт с ПСЖ. Он присоединился к «Сан-Паулу» на правах свободного агента.

Алвес — самый титулованный футболист планеты. 7 июля победа в Кубке Америки в составе национальной команды принесла защитнику 40-й трофей в карьере. Наибольших успехов Алвес добился, выступая за «Барселону». В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

В сезоне-2018/2019 Алвес провел 23 матча за ПСЖ в чемпионате Франции. Он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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