Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала». Об этом он рассказал на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что уже давал поручение усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков. Он подчеркнул, что необходимо ввести специальный уголовный состав, связанный с манипуляциями итогов конкурсов, а не ограничиваться «элементарной административной ответственностью».

Глава правительства пояснил, что речь идет о ситуациях, когда заявка на конкурс подается в «неисполнимом виде», в результате он завершается. По словам Медведева, это происходит из-за желания «разбить» конкурс и участвовать в его отдельных частях или по другим причинам. «Все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — отметил он.

В июле Медведев предложил ввести уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам из-за многомиллиардных убытков, которые такие нарушения могут принести.

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