Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Видео: t.me/rt_russian

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом. Запись выступления опубликована на YouTube, на нее обратил внимание Telegram-канал «RT на русском».

«Помните Советский Союз, когда они были все вместе? Пока они все не решили, что будут называть себя Россией», — сказал американский лидер на выступлении перед сторонниками в штате Цинциннати.

Ранее в июле Трамп объяснился за рассказ о захваченных аэропортах в XVIII веке. По его словам, причиной стал неисправный телесуфлер. Тогда президент вел речь о войне за независимость США, которая продлилась с 1775-го по 1783 год.

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