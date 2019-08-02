Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине

Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Это связано с активностью членов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и других экстремистских организаций, которые используют праздничные периоды «для продвижения своей повестки дня и проведения атак». «Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью», — говорится в сообщении посольства.

Среди праздников американские дипломаты перечислили исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа. Американцам советуют избегать митингов или общественных мероприятий, а также других мест массового скопления людей.

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отмене парада в честь Дня независимости, назвав его помпезным и недешевым. По словам украинского лидера, деньги, которые Киев мог бы потратить на это мероприятие, будут выплачены военнослужащими. Такое решение раскритиковал бывший глава государства Петр Порошенко, пояснив, что парад является тем событием, когда народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии.

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