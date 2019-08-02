Кэти Перри заплатит за украденную у христианина песню

Суд обязал певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающий лейбл заплатить 2,78 миллиона долларов за плагиат песни Joyful Noise христианского рэпера Flame. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 2 августа.

Отмечается, что большую часть из этой суммы оплатит лейбл Перри Capitol Records. Сама певица должна будет выплатить хип-хоп-исполнителю 550 тысяч долларов.

Адвокаты Перри собираются обжаловать решение суда.

30 июля Перри признали виновной в плагиате. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise христианского темнокожего рэпера Flame.

Конфликт между исполнителями начался еще в 2014 году. Flame утверждал, что артистка разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством из клипа Dark Horse.

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