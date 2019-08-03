Крым сравнили с Монако

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) сравнил Крым с Монако. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на музыкальном фестивале на виноградниках ZBFest в Балаклаве, артист заявил, что буквально вчера у него был концерт в Монте-Карло, и сегодня «в Крыму вообще ни разу не уступает ни погода, ни атмосфера, ни музыка».

В феврале 2018 года сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров рассказал в Вене о потенциале Крыма. По его словам, Крым очень похож на Монако. «Единственное крупное отличие — Крым больше в 10 тысяч раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они стали очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые поверят в него, станут успешнее в 10 тысяч раз».

В июле сообщалось, что количество украинских туристов в Крыму продолжает расти, поскольку путешественники чувствуют себя на полуострове комфортно и безопасно. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, Крым посетили уже около 260 тысяч туристов с Украины, что на 15 процентов превышает показатели предыдущего года. Он также добавил, что путешественники поражены тем, как преобразился их любимый курорт за последние годы.

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