В Иране упал военный самолет

Истребитель ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны, сообщает новостное агентство MEHR.

Об инциденте журналистам сообщил Абдул-Хусейн Рафиепур, губернатор области Тангестан в провинции Бушир, на территории которой и упал самолет.

По его словам, авария произошла около половины первого по местному времени. Ее причиной стали технические неполадки. Сообщается, что ни один из двух пилотов истребителя не пострадал.

По данным Википедии, на вооружении у авиационных сил Исламской Республики состоят в основном истребители американского производства, но также они располагают несколькими десятками машин из России, Франции и Китая. В 2018 году власти Ирана сообщили о запуске производства собственного истребителя Kowsar, который считают копией американского F-5.

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