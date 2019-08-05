В сети поверили в шутку о задержанных в Москве перевернутых австралийцах

Писатель Эдуард Лимонов в своей публикации в ЖЖ, посвященной несогласованным акциям в Москве, упомянул о задержании на митинге 3 августа австралийцев. В действительности граждан этой страны на пикетах не задерживали — об этом в Twitter пошутил пользователь «историк-алкоголик», опубликовавший фотографию, на которой сотрудники ОМОН несут перевернутого головой вниз мужчину, что было намеком на шутку о том, что в Австралии все вверх ногами.

«3-го августа утверждают, что задержали и бросили в автозак даже австралийцев», — пишет Лимонов.

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В шутку «историка-алкоголика» поверил и пользователь Twitter Андрес Техада из Сальвадора, ретвитнувший исходный пост. «Он не россиянин, он австралиец, вмешивающийся в [дела] России, но "любимые вашингтонские СМИ" напишут с таким заголовком: "Россиянин, жестоко задержанный путинским режимом". Если вы увидите такой заголовок, пожалуйста, не верьте», — призвал Техада. «Историк-алкоголик» поправил его, указав, что это шутка.

Скриншот публикации с фотографией распространился и в ЖЖ, где в комментариях развернулась дискуссия о правомерности действий сотрудников полиции.

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