Гибель птицы в руках звезды «Прекрасных созданий» вызвала у актрисы истерику

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Актриса Элис Энглерт расплакалась на съемочной площадке триллера «Они ползут за тобой» после гибели птицы в ее руках. Архивные кадры опубликовал портал TMZ в понедельник, 5 августа.

Из-за инцидента съемки были приостановлены. Энглерт заявила, что это «просто ***** [невыносимо]», и расплакалась, убедившись, что птица умерла.

«Они ползут за тобой» рассказывает о религиозной общине в США, практикующей проповеди со змеями. Энглерт играет в фильме главную роль — дочери пастора. Премьера фильма состоялась в январе на фестивале «Сандэнс», в широкий прокат в США лента вышла 2 августа.

25-летняя Элис Энглерт также снялась в фильмах «Вне времени», «Прекрасные создания», «В страхе» и «Бомба».

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