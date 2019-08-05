Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа.

Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny. У исполнительницы отвязалась лямка белого комбинезона.

Артистка продолжила петь, не обращая внимания на неисправность костюма. Несколькими минутами ранее, во время исполнения песни I'm Real, Лопес сама отстегнула лямку комбинезона, после чего привязала ее обратно.

Московский концерт 50-летней Дженнифер Лопес состоялся 4 августа.

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