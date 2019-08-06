В США обстреляли автомобиль с беременной рэпершей

В США неизвестные обстреляли машину, в которой находилась беременная рэперша Yung Miami, одна из участниц дуэта City Girls. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел, когда артистка возвращалась из студии звукозаписи. Пуля попала в запасное колесо машины, из-за чего красный Mercedes Gelandewagen загорелся. Сама исполнительница не пострадала. В полиции Майами заявили, что по данному делу пока нет подозреваемых.

О том, что Yung Miami ждет второго ребенка, стало известно в июне. Ранее вторая участница коллектива, выступающая под псевдонимом JT, была приговорена к двум годам лишения свободы за мошенничество с кредитными картами.

Дуэт был образован в 2017 году. За свою карьеру City Girls записали два студийных альбома и выпустили совместные работы с такими артистами, как 21 Savage, Карди Би и Дрейк.

В конце июля сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время съемок рэп-клипа в Филадельфии, штат Пенсильвания. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения

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