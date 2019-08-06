Бывший одноклубник Роналду вспомнил о «сумасшедших» привычках футболиста

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вспомнил, как ходил в гости к нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит The Sun.

Эвра рассказал, как однажды Роналду пригласил его на обед. «На столе были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что приглашает меня на обед, но в итоге это была просто еще одна тренировка», — заявил он. По словам бывшего футболиста, он больше никогда не пойдет в гости к португальцу, потому что тот сумасшедший.

В июле этого года 38-летний Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2014 год, Роналду — с 2003-го по 2009-й. Будучи одноклубниками, они три раза становились чемпионами Англии и один раз выигрывали Лигу чемпионов.

В июле 2018 года португалец прошел медицинское обследование в «Ювентусе», которое показало, что текущее физическое состояние нападающего можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. По словам врача МЮ Мика Клегга, секрет успеха футболиста в правильных тренировках, правильном питании и правильном отдыхе.

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