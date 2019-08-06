Подмосковные волонтеры вошли в число лучших

Подмосковное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» заняло третье место в рейтинге эффективности деятельности. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ во вторник, 6 августа.

При этом подмосковные волонтеры заняли первое место по Центральному федеральному округу. Всего в рейтинге участвовали 84 региона, оценивалась активность волонтеров с начала года.

На данный момент региональное отделение насчитывает более 1680 волонтеров, с начала года в городских округах было отрыто 11 отделений. Активисты проводят различные акции, сотрудничают с учебными учреждениями. Так, с начала года волонтеры-медики провели 14 акций по обучению оказанию первой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития волонтерского движения. Он призвал глав муниципалитетов активней взаимодействовать с добровольцами. По его словам, хороших результатов удалось добиться при подключении волонтеров к поиску пропавших людей.