В России открестились от заключения многостороннего ракетного договора

Заключение многостороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нереально, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его цитирует ТАСС во вторник, 6 августа.

По его словам, о многостороннем характере договора ранее упоминали американцы, в качестве участника предлагался Китай.

«Мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор — нереально», — сказал Патрушев.

Он также заметил, что в контексте обсуждения многостороннего договора Вашингтоном не учитываются Англия и Франция.

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5 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств в рамках ракетного соглашения, из которого вышли США. Он также отметил, что решение Вашингтона перечеркнуло многолетние усилия по снижению вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия.

О возросших военных рисках и новой гонке вооружений, спровоцированных действиями американских властей, ранее заявлял бывший президент СССР Михаил Горбачев.

2 августа официально прекратилось действие ДРСМД. Перед выходом из соглашения Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий договора. Российская сторона назвала обвинения голословными.

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