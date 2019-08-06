Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом он рассказал в эфире радио «Новое время», передает РИА Новости.

По его словам, против него в НАБУ «периодически ведется от 5 до 15 дел». Луценко добавил, что его частые визиты в это учреждение на допросы и для дачи показаний является «нормальным явлением для правового государства».

Генпрокурор не стал пояснять, фигурантом каких дел он является. Он лишь отметил, что в его действиях нет состава преступлений.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генерального прокурора страны. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление Зеленского не соответствующим требованиям.

Украинский лидер просил Луценко покинуть свою должность еще во время инаугурационной речи 20 мая. Однако глава ведомства заявил, что намерен остаться на своем посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.

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