Раскрыт статус Порошенко в уголовных делах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскрыл процессуальный статус бывшего президента Петра Порошенко по всем уголовным делам, где он проходит в качестве фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Луценко, бывший глава государства не является подозреваемым ни по одному из дел, во всех он проходит в качестве свидетеля. «Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — сообщил генпрокурор.

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Государственное бюро расследований Украины открыло 14 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Так, его обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Еще одно производство против бывшего украинского президента открыто в Панаме, где его обвиняют в преступлениях против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

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