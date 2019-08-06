Лукашенко потребовал «не волокитить» китайцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать для компаний из Китая комфортные условия для реализации инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев», — подчеркнул он. Лукашенко отметил важность сотрудничества с КНР, так как другие страны отказались вкладывать деньги в строительство спортивных объектов в Минске.

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На рассмотрение правительства были вынесены проекты указов о строительстве стадиона и бассейна в Минске, которые планируется возводить за счет безвозмездной помощи Китая. «Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну — строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуссии и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем», — заявил глава государства.

Лукашенко напомнил, что белорусские власти давно планировали строительство этих спортивных объектов, однако сталкивались с нехваткой средств. «Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов», — отметил белорусский лидер.

В мае стало известно, что что правительство Белоруссии намерено привлечь кредит от Банка развития Китая, который может стать альтернативой российскому займу.

Министр финансов республики Максим Ермолович сообщал, что меморандум о сотрудничестве с китайской кредитной организацией уже подписан. Говоря о привлечении кредитных средств от Москвы, министр уточнил, что «лучше российским коллегам задать этот вопрос». По словам главы Минфина, белорусская сторона внесла свое предложение, но решение за Россией. «Здесь не надо никаких движений делать, надо просто принять решение, и все. Решение не за нами. Если бы мы были кредиторами, то стороне заемщика объяснили бы свое решение», — объяснил Ермолович.

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